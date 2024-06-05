Простеёв. Сачко не смог впервые в сезоне выйти в четвертьфинал

Виталий Сачко проиграл во втором круге «челленджера» в Чехии

Простеёв, Чехия • 3-8 июня • грунт • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Виталий Сачко (Украина) — Кириан Жаке (Франция) 2:6, 6:4, 2:6

Украинский теннисист четвёртый раз в этом году дошёл до стадии второго круга и снова потерпел поражение. Сачко и Жаке встречались в прошлом году во втором круге «челленджера» в Триесте, где украинец проиграл в двух сетах.

Виталий продолжит своё участие на турнире в Простеёве в парном разряде вместе с чехом Витом Копрживой.

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