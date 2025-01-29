«У него есть сердце». Каннингем оценил решение судей в реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в весовой категории крузервейт Стив Каннингем отреагировал на реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

«Мы увидели очень классный бой. Второй поединок на самом деле был близким. Тайсон пришел, чтобы драться и победить. А Усик, он просто невероятный. Он мастер. Это был более близкий бой. Мы все знали, что Тайсон будет драться, потому что у парня есть сердце. Усик нанес ему первое поражение. Фьюри хотел отомстить, все делал для этого, но проиграл», – сказал Каннингем.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua