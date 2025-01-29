Барселона надеется вернуться на Камп Ноу перед Эль Класико

Но пока реконструкция площадки продолжается

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"Барселона" пока продолжает ждать завершения реконструкции своего легендарного стадиона "Камп Ноу“.

По данным Mundo Deportivo, руководство "Барселоны" надеется, что команда сможет вернуться на свой родной стадион до мая этого года. Это означает, что одно из важнейших футбольных противостояний сезона – Эль Класико против "Реала" – может состояться на "Камп Ноу".

Однако, существует и другой сценарий. Если строительные работы затянутся, то матч против "Реала" могут перенести за пределы Испании.

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