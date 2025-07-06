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Футбол

“Дело доходит до банкротства страны расточительством и взяточничеством”: Маск создаст свою партию

"Дело доходит до банкротства страны расточительством и взяточничеством": Маск создаст свою партию

    • Илон Маск заявил о создании новой политической силы в Соединенных Штатах под названием America Party. Об этом он сообщил на своей странице на платформе X.

    “В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!

    Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии.

    Сегодня Американская партия создана, чтобы вернуть вам вашу свободу", – говорится в посте.

    4 июля инженер запустил опрос в своем профиле в Х с вопросом, хотят ли американцы "независимости от двухпартийной системы и стоит ли создавать America Party". 65,4% ответили "да", 34,6% – "нет". В голосовании участвовало более 1,2 млн пользователей.

    Отметим, что в истории США было около 11 партий, приобретавших статус "национальных" (Федералистская, Демократическо-республиканская, Национальная республиканская, Антимасонская, Конституционный союз, Социалистическая, Прогрессивная, Американская и Американская Независимая).

    www.ua-football.com

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