Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Менеджер бывшего чемпиона мира Тайсон Фьюри Спенсер Браун высказался о состоянии дел «Цыганского короля».

«Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал? Он очень счастлив, но немного скучает. На выходных он выпил пару бутылок пива на дне рождении. Тайсон наслаждается жизнью, держит себя в форме, бегает. Он хорошо выглядит, придерживается диеты. Будет ли он снова драться? Он на пенсии, да, Тайсону немного скучно, но он привыкнет», – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua