Джек Дуэн – ещё один кандидат на место в Cadillac

Список потенциальных претендентов на место в новой команде Cadillac продолжает расширяться. Теперь к ним добавился австралиец Джек Дуэн.

По информации PlanetF1, в Сильверстоуне прошли переговоры между Майком Дуэном, отцом и менеджером гонщика, и руководителем команды Грэмом Лоудоном. Перед этим стороны встречались на Гран При Монако.

В настоящий момент Джек Дуэн является резервным гонщиком Alpine. Австралиец начал сезон в команде из Энстоуна, но после гонки в Майами его заменил Фракно Колапинто.

Считается, что в Cadillac планируют на следующий сезон пригласить опытного и молодого гонщика. В первом случае на место претендуют Валттери Боттас и Серхио Перес, во втором список несколько длиннее. Помимо Дуэна на контракт с Cadillac рассчитывают Мик Шумахер и Гуаньюй Чжоу.

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