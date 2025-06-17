Тото Вольфф: В Канаде мы доминировали

Руководитель Mercedes AMG Тото Вольфф доволен результатами канадского уик-энда – самого успешного в этом году для заводской команды…

Тото Вольфф: «Обычно мы лучше выступаем при прохладной погоде, появилась даже своего рода примета – если я надеваю свитер, у нас всё получится, но постепенно что-то меняется – в Монреале в воскресенье асфальт прогрелся до 50 градусов, а мы доминировали.

Мы кое-что изменили в машине. У нас новая задняя подвеска. Я очень доволен тем, как сотрудники нашей команды, работающие на трассе и на базе, справилась с этим обновлением, как новинки внедрялись на нашу машину.

Но дело ещё и в конфигурации трассы. Монреаль всегда был к нам благосклонен, здесь нет типичных скоростных поворотов, где мы больше страдаем от перегрева шин. Здесь гладкий асфальт, который менее абразивен, менее опасен для нашей машины, страдающей от износа и перегрева задних шин.

К счастью, обошлось без инцидентов между Максом и Джорджем, но надо понимать, что эти парни много лет соперничали в картинге и других сериях, они отлично знают друг друга. У них разный характер, они разные люди, они оба нацелены только на победу – такова природа гонщика.

Сложно сказать, что нас ждёт в Австрии. Это другой этап, на другой трассе, в других условиях, да и стабильности у нас пока нет. Но мы готовимся к этой гонке и, как всегда, стремимся к максимуму – в прошлом году Джордж выиграл этот Гран При».

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