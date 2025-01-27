Рейтинг WTA. Костюк впервые за пять месяцев выбыла из двадцатки сильнейших, Свитолина вернулась в топ-25, Ястремская покинула топ-70

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



По итогам Открытого чемпионата Австралии первой ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая на этой неделе потеряла четыре позиции и занимает 22-е место в мировом рейтинге. Марта впервые с середины августа выбыла из топ-20 мирового рейтинга, проведя там в общей сложности 37 недель.

Элина Свитолина, сыграв в четвертьфинале Australian Open, поднялась на три строчки и начинает эту игровую неделю на 24-м месте в рейтинге WTA.

Третьей ракеткой Украины стала Ангелина Калинина, которая по итогам турнира в Мельбурне сохранила за собой 48-е место.

Даяна Ястремская, не защитив очки за прошлогодний полуфинал Australian Open, опустилась сразу на 72-е место (-39).

Также ухудшила свое положение Юлия Стародубцева, которая выбыла из топ-100 и занимает на этой неделе 111-е место (-11).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 10-е место в мировой классификации (-4).

Надежда Киченок поднялась на 39-е место (+10), а Марта Костюк занимает 57-ю позицию (+4) в парном рейтинге WTA.

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