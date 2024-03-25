Тайсон ФЬЮРИ: «Осталось еще немного, Усик. Кролик, скоро я тебя побью»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри во время пробежки в очередной раз обратился к украинцу Александру Усику:

«Утренняя пробежка в понедельник завершена. Дождь, холод и ветер делают тебя жестким мужчиной, очень жестким мужчиной. Осталось еще немного, Усик. Скоро я тебя побью, кролик».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua