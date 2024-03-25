Кузнецов и Ковальчук поддержали пострадавшего в теракте 8-летнего ребенка

Илья Ковальчук. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов и форвард «Спартака» Илья Ковальчук поддержали 8-летнего Илью, который пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Ребенок попал под колеса автомобиля террористов, после того как с матерью Ольгой выбрался из концертного зала.

Вместе с Ильей пострадала его сестра, которую террористы на автомобиле задели по касательной. Ольга сообщила, что у сына оказались сломаны ключица, бедро, ушиб легких плюс сотрясение мозга.

«Евгений Кузнецов сделал нам перевод средств, прислал видеооткрытку. Илья Ковальчук созвонился с нами, подарил нам клюшку, сказал, что от Александра Овечкина будет видеооткрытка», — цитирует РИА «Новости Спорт» отца ребенка Игоря.

Ранее мать ребенка Ольга поблагодарила клубы КХЛ за поддержку.

Источник: РИА

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