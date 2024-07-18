Михайлюк, який досі залишається без команди в НБА, сфотографувався в екіпіруванні клубу ліги

18 липня в інстаграмі гравця фарм-клубу «Нью-Йорка» Дмитра Скапінцева з’явилася світлина. На фото бігмен позує разом з колишнім тренером «Мавп» Максимом Міхельсоном та Святославом Михайлюком. Воно було зроблене після матчу Літньої ліги, в якому Скапінцев виступав за «Нікс».

Найуважніші з вас уже помітили, що на українському чемпіоні НБА присутній мерч команди ліги, хоча Свят і не має контракту на наступний сезон.

Михайлюк взув тапочки з логотипом «Нью-Йорка» – клуба, за який він виступав у сезоні-2022/23.

Фото: d.skapintsev | Matteo Andreani

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