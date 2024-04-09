Полесье удержало победу над Минаем в ярком матче с 5 голами

Полесье на выезде обыграло Минай в матче 23 тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023/2024.

Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу житомирян. Гости уже в первом тайме оформили комфортное преимущество благодаря дублю Луифера Эрнандеса. Эмиль Мустафаев довел счет до разгромного, однако Минай не опустил руки и отквитал два гола. Денис Устименко дважды отличился в ворота Олега Кудрика. На последних секундах в штрафной упал полузащитник хозяев Владислав Семотюк, однако главный арбитр после просмотра VAR не назначил пенальти.

Благодаря этой победе Полесье прервало безвыигрышную серию из восьми матчей в УПЛ. Подопечные Сергея Щищенко закрепились на шестой строчке турнирной таблицы. Минай упустил возможность догнать Металлист 1925 и остается на последнем месте чемпионата.

Чемпионат Украины — УПЛ

23 тур, 8 апреля

Минай — Полесье 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 — 9' Эрнандес, 0:2 — 23' Эрнандес, 0:3 — 59' Мустафаев, 1:3 — 65' Устименко, 2:3 — 87' Устименко

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Обзор

Составь команд

Минай: Кемкин, Скиба, Немчанинов, Чуев (Поддубный 51'), Корнийчук (Ременяк 46'), Петька (Семотюк 67'), Витенчук, Кисиль (Дмитрук 80'), Гуничев (Вакула 46'), Устименко, /p>

Запасные: Бандура, Росул, Вашкеба, Матюшенко, Тищук, Попов, Демиденко

Полесье: Кудрик, Смоляков, Кравец, Чоботенко, Тейлор (Михайличенко 64'), Таллес Коста, Крушинский ( Танковский 53'), Назаренко (Петряк 64'), Мустафаев (Грицук 60'), Казак, Эрнандес (Будковский 60')

Запасные: Бойко, Поспелов, Шабанов, Чечер, Ндукве, Кравченко

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Предупреждения: Гуничев 13', Петряк 76', Танковский 86', Семтоюк 90+9

Обзор

<iframe width="100 %" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/00UviMeZoGM?si=ZH9gyOWdKCCVusni" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write ; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy = "strict-origin-when-cross-origin" ;Шахтер благодаря дублю Бондаренко переиграл Движение. Также Верес разгромно победил Оболонь, а Черноморец в большинстве одолел Александрию.

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