Кристиан Хорнер: Скоро борьба станет ещё более острой

После неудачи в Австралии в Red Bull Racing уверенно отыгрались в Сузуке, завоевав победный дубль. Руководитель команды Кристиан Хорнер доволен итогами уик-энда.

Кристиан Хорнер: «Здорово, что в Японии, на родине Honda, мы увидели отличное выступление Макса и хороший результат Серхио, смогли завоевать победный дубль.

По сравнению с прошлым сезоном борьба стала плотнее, и это совершенно нормально, когда регламент остаётся стабильным. Уверен, по ходу сезона борьба станет ещё более острой, поэтому так важно сейчас зарабатывать максимум возможных очков. Такой же будет задача и в Китае, где нас ждёт уик-энд с субботним спринтом».

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