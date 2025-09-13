ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Твое сердце – это слабое место. Ты упадешь, тебя нокаутируют»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Известный в прошлом боксер, а сейчас промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался об этом бое.

«Кроуфорд, его слабым местом может быть го сердце. Его слабым местом может быть его способность размениваться ударами, потому что если тебя заденет удар Канело, ты упадешь, тебя нокаутируют.

Поэтому в этом поединке я ставлю на победу Кроуфорда, если дело дойдет до решения судей. Скорее всего будет поздний нокаут Канело между 7-м и 10-м раундом», – сказал Оскар.

sport.ua