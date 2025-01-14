«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на заявление Тайсона Фьюри о завершении карьеры. Хирн считает, что Тайсон может вернуться в бокс ради боя с Энтони Джошуа.

«Да, если у Тайсона нет желания больше соревноваться, то завершение карьеры действительно является лучшим вариантом. Это разочарование для фанатов бокса, потому что у нас сейчас есть шанс организовать бой Тайсона с Джошуа. Я не верю, что Фьюри закончит, не подравшись с Энтони. Я сомневаюсь, что видел в последний раз Тайсона. Лучше уйти из бокса, чтобы тебе потом кто-то платил за возвращение», – сказал Хирн.

Ранее менеджер Фьюри рассказал, когда Тайсон решил завершить карьеру.

sport.ua