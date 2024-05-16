Эмануэль НАВАРРЕТЕ: «В бою с Беринчиком у меня будет новая рука»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Наваррете

В ночь с 18 на 19 мая поклонников бокса ожидает шоу от Top Rank Boxing.

На ринг в Сан-Диего (США) выйдут украинец Денис Беринчик (18–0, 9 KO) и мексиканец Эмануэль Наваррете (38–1–1, 31 KO). Они разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Наваррете рассказал о своем предыдущем поединке против Робсона Консейсау и коротко оценил форму Беринчика:

«Мы знаем, что последний бой я провёл не лучшим образом. Моя рука болела, и это факт, но это нормально. Некоторые вещи сдерживали меня тогда, но сейчас я готов на 100 процентов. И я буду таким же, как раньше, только новый Наваррете и новая рука. С более свирепым настроем, я собираюсь сходу заявить о себе в 61,2 кг.

Беринчик? Он опасен. Он выйдет на бой с большим голодом, и нам придётся постараться об этом позаботиться», – сказал Эммануэль.

sport.ua