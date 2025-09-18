Мадридский «Реал» снова подтвердил статус легенды европейского футбола. В стартовом туре Лиги чемпионов «сливочные» обыграли «Марсель» со счётом 2:1 и сразу установили два исторических рекорда турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Во-первых, команда Хаби Алонсо стала первой в истории клубного футбола, которая достигла отметки в 200 побед в Лиге чемпионов. К тому же мадридцы преодолели рубеж в 700 забитых мячей — показатель, которого не удавалось достичь никому из конкурентов.

Во-вторых, в том же матче «Реал» установил ещё один рекорд. По информации RMC, теперь именно мадридцы лидируют по количеству назначенных в их пользу пенальти в Лиге чемпионов — 63. До этого первую строчку занимала «Бавария» с 62 одиннадцатиметровыми.

Победу над «Марселем» обеспечили два точных удара Килиана Мбаппе с пенальти. Французский нападающий не дрогнул в ключевые моменты и принёс «сливочным» стартовые три очка. «Мы знали, что игра будет сложной, но команда показала характер», — отметил после матча Мбаппе.

Следующий поединок мадридцев состоится 30 сентября: соперником станет казахстанский «Кайрат». Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.

