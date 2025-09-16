Connect with us
Бокс

Все победители, призеры и медальный зачет ЧМ-2025 по боксу. Где Украина?

Все победители, призеры и медальный зачет ЧМ-2025 по боксу. Где Украина?

Getty Images/Global Images Ukraine.

С 4 по 14 сентября в английском Ливерпуле состоялся первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники проводили свои поединки на стадионе «Liverpool Arena», где в течение 11 дней разыграли медали в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Сборная Украины покинула турнир в Ливерпуле с одной наградой – представитель весовой категории до 85 кг Даниил Жасан завоевал бронзу. Предлагаем вашему вниманию список всех победителей и призеров чемпионата мира в Англии, а также медальный зачет.

Мужчины

Весовая категория до 50 кг

  • 1. Санжар Ташкенбай (Казахстан)
  • 2. Баттулга Алдархишиг (Монголия)
  • 3. Алехандро Фис (Куба)
  • 3. Соуши Макино (Япония)

    • Весовая категория до 55 кг

  • 1. Махмуд Сабырхан (Казахстан)
  • 2. Рафаэль Лосано (Испания)
  • 3. Лю Чуанг (Китай)
  • 3. Тэди Пэтси Джойс (Ирландия)

    • Весовая категория до 60 кг

  • 1. Абдумалик Халоков (Узбекистан)
  • 2. Луиз Де Оливейра (Бразилия)
  • 3. Шинсуке Китамото (Япония)
  • 3. Радослав Росенов (Болгария)

    • Весовая категория до 65 кг

  • 1. Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан)
  • 2. Юри Дос Реис (Бразилия)
  • 3. Эрисланди Альварес (Куба)
  • 3. Лаша Гурули (Грузия)

    • Весовая категория до 70 кг

  • 1. Торехан Сабырхан (Казахстан)
  • 2. Севонрец Оказава (Япония)
  • 3. Зеяд Иашаш (Иордания)
  • 3. Одел Камара (Англия)

    • Весовая категория до 75 кг

  • 1. Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан)
  • 2. Рами Киван (Болгария)
  • 3. Каллум Мэкин (Англия)
  • 3. Саиджамшид Джафаров (Азербайджан)

    • Весовая категория до 80 кг

  • 1. Жавохир Умматалиев (Узбекистан)
  • 2. Йожерлин Сезар (Франция)
  • 3. Габриэль Веочич (Хорватия)
  • 3. Филип Акилов (Венгрия)

    • Весовая категория до 85 кг

  • 1. Акмалжон Исроилов (Узбекистан)
  • 2. Тиган Стотт (Англия)
  • 3. Даниил Жасан (Украина)
  • 3. Майкл Деруиш (Австрия)

    • Весовая категория до 90 кг

  • 1. Турабек Хабибуллаев (Узбекистан)
  • 2. Исайас Филью (Бразилия)
  • 3. Лорен Альфонсо (Азербайджан)
  • 3. Энмануэль Рейес (Испания)

    • Весовая категория свыше 90 кг

  • 1. Айбек Оралбай (Казахстан)
  • 2. Жахонгир Зокиров (Узбекистан)
  • 3. Данабике Байикевузи (Китай)
  • 3. Хулио Сесар Ла Крус (Куба)

    • Женщины

    Весовая категория до 48 кг

  • 1. Минакши Минакши (Индия)
  • 2. Назым Кызайбай (Казахстан)
  • 3. Сабина Бобокулова (Узбекистан)
  • 3. Алтанцэцэг Луцаихан (Монголия)

    • Весовая категория до 51 кг

  • 1. Алуа Балкибекова (Казахстан)
  • 2. Бусе Наз Чакыроглу (Турция)
  • 3. Феруза Казакова (Узбекистан)
  • 3. Ци Синьюй (Китай)

    • Весовая категория до 54 кг

  • 1. Хуан Сяовэнь (Тайвань)
  • 2. Йоселин Перес (США)
  • 3. Сирин Шарааби (Италия)
  • 3. Им Эджи (Корея)

    • Весовая категория до 57 кг

  • 1. Джасмин Джасмин (Индия)
  • 2. Юлия Шеремета (Польша)
  • 3. Валерия Арболеда (Колумбия)
  • 3. Омайлин Алькала (Венесуэла)

    • Весовая категория до 60 кг

  • 1. Ребека Сантос (Бразилия)
  • 2. Анета Рыгельска (Польша)
  • 3. Виктория Графеева (Казахстан)
  • 3. Ян Чэньюй (Китай)

    • Весовая категория до 65 кг

  • 1. Аида Абикеева (Казахстан)
  • 2. Навбахор Хамидова (Узбекистан)
  • 3. Грейнне Уолш (Ирландия)
  • 3. Чэнь Нянь-Чин (Тайвань)

    • Весовая категория до 70 кг

  • 1. Наталья Богданова (Казахстан)
  • 2. Лекейша Перголити (Австралия)
  • 3. Азиза Зокирова (Узбекистан)
  • 3. Шантель Рид (Англия)

    • Весовая категория до 75 кг

  • 1. Айфа О’Рурк (Ирландия)
  • 2. Бюсра Исильдар (Турция)
  • 3. Эмма Гринтри (Австралия)
  • 3. Ван Лина (Китай)

    • Весовая категория до 80 кг

  • 1. Эсета Флинт (Австралия)
  • 2. Эмили Эскуит (Англия)
  • 3. Виктория Пенни (Канада)
  • 3. Пуджа Рани (Индия)

    • Весовая категория свыше 80 кг

  • 1. Агата Качмарска (Польша)
  • 2. Нупур Нупур (Индия)
  • 3. Шейма Дюзташ (Турция)
  • 3. Елдана Талипова (Казахстан)

    • Медальный зачет чемпионата мира по боксу в Ливерпуле:

    Все победители, призеры и медальный зачет ЧМ-2025 по боксу. Где Украина?

    Все победители, призеры и медальный зачет ЧМ-2025 по боксу. Где Украина?

    sport.ua

    Related Topics
    Comments
    More in Бокс
    aquapolis