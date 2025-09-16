Все победители, призеры и медальный зачет ЧМ-2025 по боксу. Где Украина?

Getty Images/Global Images Ukraine.

С 4 по 14 сентября в английском Ливерпуле состоялся первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники проводили свои поединки на стадионе «Liverpool Arena», где в течение 11 дней разыграли медали в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Сборная Украины покинула турнир в Ливерпуле с одной наградой – представитель весовой категории до 85 кг Даниил Жасан завоевал бронзу. Предлагаем вашему вниманию список всех победителей и призеров чемпионата мира в Англии, а также медальный зачет.

Мужчины

Весовая категория до 50 кг

1. Санжар Ташкенбай (Казахстан)

2. Баттулга Алдархишиг (Монголия)

3. Алехандро Фис (Куба)

3. Соуши Макино (Япония)

Весовая категория до 55 кг

1. Махмуд Сабырхан (Казахстан)

2. Рафаэль Лосано (Испания)

3. Лю Чуанг (Китай)

3. Тэди Пэтси Джойс (Ирландия)

Весовая категория до 60 кг

1. Абдумалик Халоков (Узбекистан)

2. Луиз Де Оливейра (Бразилия)

3. Шинсуке Китамото (Япония)

3. Радослав Росенов (Болгария)

Весовая категория до 65 кг

1. Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан)

2. Юри Дос Реис (Бразилия)

3. Эрисланди Альварес (Куба)

3. Лаша Гурули (Грузия)

Весовая категория до 70 кг

1. Торехан Сабырхан (Казахстан)

2. Севонрец Оказава (Япония)

3. Зеяд Иашаш (Иордания)

3. Одел Камара (Англия)

Весовая категория до 75 кг

1. Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан)

2. Рами Киван (Болгария)

3. Каллум Мэкин (Англия)

3. Саиджамшид Джафаров (Азербайджан)

Весовая категория до 80 кг

1. Жавохир Умматалиев (Узбекистан)

2. Йожерлин Сезар (Франция)

3. Габриэль Веочич (Хорватия)

3. Филип Акилов (Венгрия)

Весовая категория до 85 кг

1. Акмалжон Исроилов (Узбекистан)

2. Тиган Стотт (Англия)

3. Даниил Жасан (Украина)

3. Майкл Деруиш (Австрия)

Весовая категория до 90 кг

1. Турабек Хабибуллаев (Узбекистан)

2. Исайас Филью (Бразилия)

3. Лорен Альфонсо (Азербайджан)

3. Энмануэль Рейес (Испания)

Весовая категория свыше 90 кг

1. Айбек Оралбай (Казахстан)

2. Жахонгир Зокиров (Узбекистан)

3. Данабике Байикевузи (Китай)

3. Хулио Сесар Ла Крус (Куба)

Женщины

Весовая категория до 48 кг

1. Минакши Минакши (Индия)

2. Назым Кызайбай (Казахстан)

3. Сабина Бобокулова (Узбекистан)

3. Алтанцэцэг Луцаихан (Монголия)

Весовая категория до 51 кг

1. Алуа Балкибекова (Казахстан)

2. Бусе Наз Чакыроглу (Турция)

3. Феруза Казакова (Узбекистан)

3. Ци Синьюй (Китай)

Весовая категория до 54 кг

1. Хуан Сяовэнь (Тайвань)

2. Йоселин Перес (США)

3. Сирин Шарааби (Италия)

3. Им Эджи (Корея)

Весовая категория до 57 кг

1. Джасмин Джасмин (Индия)

2. Юлия Шеремета (Польша)

3. Валерия Арболеда (Колумбия)

3. Омайлин Алькала (Венесуэла)

Весовая категория до 60 кг

1. Ребека Сантос (Бразилия)

2. Анета Рыгельска (Польша)

3. Виктория Графеева (Казахстан)

3. Ян Чэньюй (Китай)

Весовая категория до 65 кг

1. Аида Абикеева (Казахстан)

2. Навбахор Хамидова (Узбекистан)

3. Грейнне Уолш (Ирландия)

3. Чэнь Нянь-Чин (Тайвань)

Весовая категория до 70 кг

1. Наталья Богданова (Казахстан)

2. Лекейша Перголити (Австралия)

3. Азиза Зокирова (Узбекистан)

3. Шантель Рид (Англия)

Весовая категория до 75 кг

1. Айфа О’Рурк (Ирландия)

2. Бюсра Исильдар (Турция)

3. Эмма Гринтри (Австралия)

3. Ван Лина (Китай)

Весовая категория до 80 кг

1. Эсета Флинт (Австралия)

2. Эмили Эскуит (Англия)

3. Виктория Пенни (Канада)

3. Пуджа Рани (Индия)

Весовая категория свыше 80 кг

1. Агата Качмарска (Польша)

2. Нупур Нупур (Индия)

3. Шейма Дюзташ (Турция)

3. Елдана Талипова (Казахстан)

Медальный зачет чемпионата мира по боксу в Ливерпуле:

sport.ua