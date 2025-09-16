С составами команд Red Bull всё решено?

Немецкий Auto Motor und Sport утверждает, что с составами Red Bull Racing и Racing Bulls на сезон 2026 года всё окончательно решено.

По информации немецких журналистов, напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing в следующем сезоне станет Айзек Хаджар, а в качестве напарника для Лиама Лоусона из молодёжной программы будет приглашён Арвид Линдблад, который сейчас выступает в Формуле 2 за Campos Racing.

Юки Цунода покинет проект. Летом советник Red Bull Хельмут Марко и руководитель команды Лоран Мекис говорили, что у японца есть возможность спасти свой шанс на место в следующем сезоне, но, видимо, время вышло.

Осталось дождаться официального подтверждения.

