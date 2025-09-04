Мбаппе: Я не знаю, готовы ли мы играть по 60 матчей за сезон

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе выразил обеспокоенность по поводу чрезмерной игровой нагрузки на футболистов.
"Я не знаю, готовы ли мы играть по 60 матчей за сезон. Я не припомню, чтобы видел футболиста, который бы сыграл 60 матчей на своем лучшем уровне. По моему мнению, это просто невозможно. В прошлом сезоне была полная неопределенность. Нам говорили, что это вирус.
Играем ли мы слишком много? Мои мысли изменились. Нам просто нужно немного больше отдыхать. Дело не в количестве матчей, а скорее в восстановлении. Я видел команды, которые уже начинали тренировки, в то время как мы все еще были на клубном чемпионате мира", – заявил Мбаппе.
Добавим, что матч отбора на ЧМ-2026 между сборными Франции и Украины состоится 5 сентября в 21:45 по Киеву.