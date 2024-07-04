Стивенсон назвал лучшего легковеса. Шокирующий выбор №4, где Ломаченко?

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон назвал топ-4 лучших легковесов.

Американский боксер поставил на первое место свобственного рейтинга никого другого, как самого себя.

«Четыре лучших легковесов в мире прямо сейчас? Первый – это я. Джервонта Дэвис – №2, Василий Ломаченко – №3.

Это будет безумный выбор, и люди подумают, что я шучу. Но я серьезен. №4 в моем списке – это Эдвин Де Лос Сантос. Я назову вам всего четырех лучших», – сказал Стивенсон в комментарии YouTube-каналу DeepCut with VicBlends.

6 июля Шакур Стивенсон сразится с Артемом Арутюняном (12–1, 7 КО).

Ранее Боб Арум ответил на вопрос, возможен ли бой чемпиона мира IBF в легком весе Василия Ломаченко против Шакура Стивенсона.

sport.ua