Бриаторе: На быстрой машине Алонсо сможет побеждать

Флавио Бриаторе: «Надеюсь, скоро мы вновь увидим Фернандо на вершине подиума. Над машиной в Aston Martin сейчас работает гений Ньюи, посмотрим, как он себя покажет. Мне очень любопытно.

Если машина окажется конкурентоспособной, Алонсо будет побеждать, у меня нет в этом сомнений. Если бы сейчас он выступал за Red Bull или McLaren, мы бы видели его в первых рядах».

