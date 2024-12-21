Галатасарай хочет взять в аренду защитника ПСЖ

Шкриньяр – одна из главных целей Галатасарая

Getty Images/Global Images Ukraine

"Галатасарай" хочет подписать словацкого футболиста Милана Шкриньяра. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В настоящее время представители "Галатасарая" ведут переговоры с "ПСЖ" по Милану Шкриньяру. "Галатасарай" рассчитывает взять защитника в аренду этого зимнего трансферного окна.

Читайте такжеТоттенхэм может подписать центрбека, который не нужен французскому гранду

Напомним, Шкриньяр выступает за "ПСЖ" с июля 2023 года. Его контракт действует до 30 июня 2028-го. В этом сезоне он провел 5 матчей за клуб.

www.ua-football.com