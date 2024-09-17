Соперник обещает Джошуа «шок всей его жизни»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа и Дюбуа

Супертяж Даниэль Дюбуа перед боем с Энтони Джошуа 21 сентября убежден, что противник его недооценивает, что даст ему возможность оформить неожиданную победу.

«Я должен заставить его сдаться, сломать его. Это мой настрой, и я верю, что могу это сделать. Уверен, что Джошуа меня недооценивает, поэтому пусть готовится к самому большому шоку в своей жизни. Меня считают аутсайдером этого боя, но мне комфортно в таком статусе. Будет еще один запоминающийся бой».

«Считаю, что у Джошуа в руках ключи от королевства. Он владеет тем, что даст мне возможность продолжить мой путь. И нужно забрать у него эти ключи и показать, что Энтони – уже старый и ничего сделать не может», – сказал Дюбуа.

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sport.ua