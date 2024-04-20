Вассёр: Мы ожидаем, что остаток уик-энда будет сухим

Гонщики Ferrari не попали в первую четвёрку на квалификации перед спринтом в Шанхае, но в команде рассчитывают на успешные выступления в других сессиях…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Условия в финале пятничной квалификации были крайне сложными, нам с трудом удалось довести промежуточные шины до нужной температуры, хотя сегодня это всем было непросто.

Мы всё проанализируем и сделаем выводы. Прогноз обещает, что завтра погода улучшится. Мы ожидаем, что остаток уик-энда будет сухим.

Мы надеялись на менее сложную пятницу, учитывая, что мы не гонялись здесь пять лет, а сейчас впервые приехали с машинами нового поколения. Работать приходится почти вслепую, особенно непросто оказалось разобраться с асфальтом, но мы это сделали, сохранив комплект Medium, который пригодится позже. Завтра постараемся заработать очки, а потом переключимся на подготовку к гораздо более значимой воскресной гонке».

Карлос Сайнс (5-й): «Сложная сессия при переменчивой погоде. Первую и вторую часть квалификации мы провели без проблем, а в третьей из-за дождя пришлось перейти на промежуточную резину, и у нас возникли проблемы с задними шинами, которые не удалось прогреть.

Если завтрашний спринт тоже пройдёт под дождём, нам придётся непросто, но прогноз обещает более благоприятную погоду. В любом случае, мы постараемся отыграть несколько мест в спринте и позитивно провести субботнюю квалификацию».

Шарль Леклер (7-й): «В финальной сессии я вылетел в восьмом повороте, но не думаю, что сегодня была возможность добиться большего. Мы были готовы к тому, чтобы добиться эффективной работы шин при сухой погоде, но пошёл дождь. Уверен, по ходу уик-энда мы сможем добиться большего».

Мы проделали хорошую работу по подготовке шин к сухим условиям, и, похоже, это принесло свои плоды. Мы выложимся на полную в спринтерской гонке, а затем вернемся к квалификации завтра днем».

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