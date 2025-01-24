«100%, но для чего тебе это?» Новый Майк Тайсон дал важный совет Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Молодой британский проспект Мозес Итаума, которого сейчас называют новым Майком Тайсоном, высказался о его возможном поединке против Александра Усика.

«Для чего Усику принимать этот бой? Но если мне предложат этот поединок, то я соглашусь, это 100%. Но зачем Усику это делать? Деньги? Он и так заработал много денег. Если Усик решит драться со мной, то точно не из-за денег, ведь у него их много. Я лично на месте Усика ушел бы на пенсию», – сказал Итаума.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua