Муж и тренер Мэдисон Кис: “Сейчас моя жена может больше ценить то, что она вышла в финал турнира Grand Slam, чем это было в 2017 году”

Экс-теннисист, а ныне муж и тренер Мэдисон Кис Бьорн Фратанджело прокомментировал выход своей супруги в финал Открытого чемпионата Австралии



О победе жены в полуфинале над Игой Швёнтек

“Я невероятно счастлив за нее. Она играла так смело, как пожалуй я еще никогда не видел. Сделать это в такой ситуации, против соперницы, которую уже можно назвать одной из лучших в истории, – это впечатляюще. То, как она справилась со всеми тремя сетами, было просто великолепно. Теперь она в ещё одном финале на “мэйджоре”, и я очень рад.

Мы немного поговорили о матче прошлой ночью, но совсем немного. Ей предстояло все эти обязательные интервью, а еще нужно было остыть, восстановиться, сделать все процедуры, поесть. И вот уже первый час ночи. Сегодня мы проснулись где-то в 10, завтрак был в 11:30. С тех пор мы почти не обсуждали матч. Просто даем ей возможность насладиться этим моментом. Думаю, это немного другое, чем на US Open-2017. Когда ты такая молодая и ты новая «звезда», ты думаешь: «Окей, это то, что я и должна делать». Сейчас она может больше это ценить. Думаю, завтра это будет намного лучше, чем было в Нью-Йорке.

О своем вкладе в прогресс Мэдисон

“Я думаю, что она ещё далеко не достигла своего полного потенциала, но, знаете, постоянно оставаться на одном уровне и, скажем так, просто «оттачивать топор» может завести далеко, но иногда нужны новые инструменты. Думаю, именно это я пытался добавить в ее игру. Она, безусловно, долго действовала в своем стиле. Это принесло ей большой успех и отличную карьеру. Я подумал: «Окей, если мы внесем несколько изменений и небольших корректировок здесь и там, возможно, быть 15-й в мире превратится в 10-ю позицию, а 10-ю – в 8-ю, и вдруг ты снова в центре внимания». Именно это я пытался привнести. И она невероятно хорошо восприняла эти изменения.”

О сильных сторонах Соболенко

“Я думаю, она первая ракетка мира не просто так. Согласен, возможно, Арина чуть более усовершенствованная версия Мэдисон. Они похожи по физическим данным, у них похожий стиль игры. Арина, по моему мнению, просто немного лучше делает всё на протяжении всего календарного года. Но то, что я вижу у неё сейчас, – это то, что делают великие спортсмены: они повышают уровень игры тогда, когда это имеет наибольшее значение.

Например, в поединке с Павлюченковой, когда я смотрел этот матч в гостиничном номере, у меня не было никакого сомнения, что она выиграет. Это то же ощущение, которое возникает с Новаком, Сереной, Роджером или Рафаэлем. Я думаю, она теперь имеет это. Разница между ней и Игой в том, что Ига подходит к каждому очку с менталитетом Надаля, тогда как менталитет Соболенко больше похож на Федерера: можно несколько раз ошибиться, соперница может защитить свою подачу, но в решающие моменты она победит. И это то, что ей так хорошо удается. Это заслуга ее и ее команды. Она продолжает прогрессировать каждый год. Завтра будет тяжело, но у меня хорошее предчувствие.”



О своих эмоциях в тренерском боксе и помощи во время матча

“Это стресс. Я стараюсь оставаться как можно более спокойным в боксе, но не буду врать, что не чувствую свой пульс. Это очень нервно. Когда ты ничего не можешь сделать и просто сидишь в стороне, ты чувствуешь себя беспомощным. Если я играю, я могу управлять происходящим. Но когда я просто наблюдаю, это другой уровень стресса. Думаю, я неплохо справляюсь с этим и стараюсь не показывать ей, насколько я порой волнуюсь. Вчера она проделала невероятную работу, чтобы вырвать ту победу, и я очень ею горжусь. Когда она подходила за полотенцем, я пытался помочь.

Я думаю, что одна из моих сильных сторон – это способность замечать происходящее в матче чуть раньше, чем это она сама делает, ведь она находится в игре. Это позволяет мне быстрее понять, какие коррективы вносить в ее тактику. Я просто даю ей маленький толчок. Думаю, в этом и есть моя суперсила. Это помогает ей сосредоточиться на задаче, и это, возможно, дало нам небольшое преимущество в трехсетовых матчах. Но вся заслуга – ее. Она делает это на корте. Так что это не моя заслуга. Это она играет матч, но я думаю, что это ей помогает.”

btu.org.ua