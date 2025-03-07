WTA будет оплачивать теннисисткам декретный отпуск в течение года и оказывать комплексную помощь в вопросах материнства

В WTA впервые представили специальную программу для поддержки теннисисток-матерей.



Женская теннисная ассоциация и PIF объявили о создании фонда для спортсменок, который будет предусматривать комплексную помощь в вопросах материнства. Этот проект является частью комплексной программы WTA «Семейный фокус», разработанной для того, чтобы дать возможность теннисисткам сочетать семейную жизнь с профессиональным спортом.

Новая программа включает помощь игрокам (которые подходят под определенные критерии) в связи с беременностью, родами, сохранением фертильности, зачатием методом ЭКО, отпуском по уходу за ребенком. Такая инициатива является первой в своем роде для женского спорта, когда речь идет о независимых работниках, как в случае с теннисистками WTA-тура.

В частности, программа, которую финансирует PIF (Суверенный фонд Саудовской Аравии) как глобальный партнер WTA, будет предоставлять теннисисткам оплачиваемый декретный отпуск продолжительностью до 12 месяцев в случае материнства и до двух месяцев в случае отцовства, который будет выплачиваться ежемесячными платежами. Также игроки будут иметь доступ к грантам на лечение бесплодия для создания семьи и к другим преимуществам.

В PIF отказались прокомментировать, сколько денег будет выделено на поддержку программы, или какой объем составят ежемесячные выплаты, но известно, что сумма будет одинаковой для каждой спортсменки.

Теннисистки, которые имеют право на участие в программе, должны «иметь хорошую репутацию в соответствии с правилами WTA и антидопинговыми и антикоррупционными программами тенниса». Они должны подать заявку и временно получить специальный рейтинг (который сохраняет их позицию в мировой классификации на время беременности и послеродовой период). С момента введения в 2019 году специальных рейтингов после возвращения после беременности ими воспользовались 50 теннисисток.

Другие критерии касаются выступлений на соревнованиях. Теннисистки должны принять участие в как минимум:

– 8 турнирах WTA (включая турниры Grand Slam) за предыдущие 12 месяцев (по крайней мере четыре из которых должны быть на уровне 250 или выше)

– 24 турнирах WTA в рамках Тура WTA за предыдущие 36 месяцев (как минимум 12 из которых должны быть на уровне 250 или выше).

Как говорят в WTA, по состоянию на начало запуска программы 320 спортсменок соответствуют этим критериям и, таким образом, будут иметь право подать заявку.

btu.org.ua