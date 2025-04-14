7 шайб и овертайм. Женская сборная Украины стартовала на чемпионате мира

ФХУ

Женская сборная Украины по хоккею стартовала на чемпионате мира в Дивизионе 2B, который проходит в Новой Зеландии.

Для команды это первое выступление в этом дивизионе после того, как в минувшем году хоккеистки выиграли ЧМ в Дивизионе 3A. И в первом матче украинки проиграли хоккеисткам Новой Зеландии со счетом 3:4 в овертайме.

В течение встречи Украина дважды отыгрывалась, затем вышла вперед, но позволила соперницам сравнять счет и перевести игру в овертайм, где в формате 3 на 3 решающая шайба осталась за Новой Зеландией.

Далее сборная Украины сыграет против Турции, Австралии, Бельгии и Гонконга.

Женский чемпионат мира по хоккею. Дивизион 2B

Украина – Новая Зеландия 3:4 (в овертайме) (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 14:31 Нельсон – 0:1, 34:33 Цимиренко (Манчак, Телегина) – 1:1, 39:58 Хорнер-Паскоэ (Джонс) – 1:2, 40:12 Цимиренко (Манчак) – 2:2, 46:20 Телегина (Кириченко, Цимиренко) – 2:3, 49:11 Нельсон (Лилли, Джонс) – 3:3, в овертайме 02:37 Блонг – 3:4

Вратари: Ткаченко – Харрисон

sport.ua