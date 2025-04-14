Трое украинских супертяжей будут сражаться за Кубок в Саудовской Аравии

WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил всех участников Гран-при в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Участие в престижном турнире в этом дивизионе примут три украинских боксера.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии в полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом дивизионах. В каждой категории соревноваться будут по 32 боксера. Первые бои зрители увидят 17 апреля. Победитель получит Кубок Хосе Сулеймана.

В супертяжелом дивизионе Украину представят трое боксеров:

Цотне Рогава (10–0, 7 КО)

Виталий Стальченко (9–0, 6 КО)

Павел Юськив (6–0, 2 КО)

Приглашение на турнир получил участник Олимпийских игр Дмитрий Ловчинский, который в январе этого года дебютировал в профессионалах, но он травмировался и был вынужден отказаться от Гран-при.

Участники Гран-при WBC в супертяжелом весе:

sport.ua