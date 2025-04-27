Альгерсуари предположил, что Льюис собирается уходить

Позади пять гонок сезона, но Льюис Хэмилтон пока не поднимался на подиум, и победа в спринте в Шанхае остаётся его самым ярким достижением в этом году.

Сейчас много говорят о том, что период адаптации к новой команде и к машине Ferrari идёт совсем не так, как бы ему хотелось, и поэтому семикратный чемпион мира пребывает далеко не в лучшем настроении.

Хайме Альгерсуари, бывший гонщик Формулы 1, в своё время выступавший за Toro Rosso, регулярный участник испанского подкаста The After Lap, высказал весьма радикальное мнение, что Хэмилтон может уйти из Ferrari раньше, чем кто-либо может предположить.

«У меня такое впечатление, что Льюис собирается уходить. Не знаю, почему я взял на себя риск об этом сказать, – заявил Альгерсуари. – Но у меня ощущение, что Хэмилтон решил так: его время уходит, а поскольку он уже многого добился, то он сказал себе: “ОК, перейду в Ferrari, предприму такую попытку, а там посмотрим, что произойдёт в 2026 году”.

Ferrari сейчас уже не чемпионская команда – это команда, которая может побеждать в гонках, но чемпионатов она не выигрывает. Последний раз она завоевала Кубок конструкторов в 2008 году. У них может быть конкурентоспособная машина, и это неплохая команда, но не чемпионская – разница именно в этом».

В Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон финишировал только седьмым, позади юного Кими Антонелли, занявшего его место в Mercedes, после чего признал, что у него нет объяснений, почему его дела идут столь неважно.

«В настоящий момент ничего уже не исправить. Именно так будет продолжаться весь год, и всё это будет очень болезненно», – сказал тогда Хэмилтон.

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