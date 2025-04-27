Трабзонспор устроил огненный матч с тремя украинцами в старте. Оценки футболистов

"Трабзонспор" устроил огненный матч с тремя украинцами в старте.

С первых минут в составе турецкого клуба вышли защитник Арсений Батагов и нападающие Даниил Сикан с Александром Зубковым.

Арсений Батагов провёл на поле 90 минут. 6 раз вынес мяч со штрафной, заблокировал удар противника, сделал один перехват и один раз совершил подкат. Украинец сделал 89% точных передач и совершил один фол.

Защитник выиграл одну дуэль на поле и одну в воздухе, а также получил жёлтую карточку.

Оценка от SofaScore – 6,6 баллов.

Александр Зубков отыграл 89 минут в матче. Забил гол и отдал голевую передачу на Даниила Сикана. Нападающий выполнил 77% точных передач и оформил два ключевых паса.

На счету футболиста три удара по воротам, один удар мимо ворот и один заблокированный удар. Зубков также выиграл 4 из 11 единоборств.

Оценка от SofaScore – 8,5 баллов.

Даниил Сикан сыграл за клуб 71 минуту. Отметился дебютным дублем и ассистом. Выполнил 100% точных передач, дважды ударил по воротам. Один раз выиграл дуэль на поле и вынес мяч со своей штрафной.

Оценка от SofaScore – 8,6 баллов.

"Трабзонспор" победил "Аланьяспор" со счётом 4:3 и занимают 7-е место в турнирной таблице с 45-ю баллами и матчем в запасе.

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