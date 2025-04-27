6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею

ФХУ

Сборная Украины по хоккею стартовала на чемпионате мира в Дивизионе 1A, где команда не играла с 2017 года. Первым соперником была сборная Великобритании, которая год назад вылетела из элиты и считается одним из главных претендентов на повышение в классе.

Встреча завершилась со счетом 4:3 по буллитам в пользу сборной Великобритании.

Тренерский штаб сразу удивил тем, что место в воротах получил 18-летний Александр Левшин, а не опытный Богдан Дьяченко.

В первом периоде Украина играла лучше, но пропустила в середине 20-минутки. До гола соперника наша сборная имела три отличных шанса: Мережко попал в перекладину, а Захаров не использовал два невероятных момента. Великобритания являлась фаворитом, но по игре Украина точно смотрелась не хуже, а в первой половине периоде даже лучше. Жаль, что не сложилось с реализацией, особенно в моментах Захарова.

Второй период начался с гола-копии первой шайбы противника: наброс в сторону ворот и умело подставленная клюшка. К Левшину претензий нет, но полевые игроки дали британцам слишком много пространства. Стоило бы больше помогать молодому вратарю.

К счастью, вскоре после этого Виктор Захаров исправился и красиво реализовал выход один на один после суперпаса Денискина. А до конца периода Украина успела сравнять счет благодаря мощному броску Трахта.

Половина третьего периода прошла в равной борьбе без моментов, а затем неожиданно себя проявил Денис Бородай, который в зоне соперника красиво ушел от двоих британцев и классно пробил в ближний угол. Очень яркий момент для форварда Сокола.

Правда, радость длилась лишь пару минут, пока британцы не использовали грубый провал украинской обороны. Форвард Великобритании обыграл Левшина, но не обошлось без везения – игрок очевидно забил шайбу коньком, гол отменили. Но это не отменяет факта большой ошибки защитников.

Да и британцы долго не расстраивались и все же сделали счет 3:3. В итоге игра перешла в овертайм, где Украина имела все шансы победить, но Трахт не использовал выход один на один.

В серии буллитов британцы были сильнее 2:0.

В понедельник Украина продолжит ЧМ матчем против Италии. Итальянцы, еще одни из главных претендентов на повышение в классе, начали турнир победой над Японией 4:1.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Украина – Великобритания 3:4 (по буллитам) (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 11:08 Воллер (Халберт) – 0:1, 21:30 Перлини (О'Коннор, Браун) – 0:2, 25:45 Захаров (Денискин) – 1:2, 32:01 Трахт (Фадеев, Пересунько) – 2:2, 49:16 Бородай (Куприянов, Денискин) – 3:2, 53:42 О'Коннор (Шудра) – 3:3

Вратари: Левшин – Баунс

Броски: 30 – 25

sport.ua