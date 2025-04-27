Лига 1. Нервная победа Лилля и избиение Ланса

Лига 1. 31-й тур
Анже, Стад Раймон Копа
Анже – Лилль 0:2
Голы: Алессандро 45+1, Харальдссон 50
Удаление в составе гостей: Диаките 67
Лилль: Шевалье – Исмаили, Алекссандро, Диаките, Менье – Пардо (Сахрауи, 89), Гомеш (Бенталеб, 78), Андре, Харальдссон (Мбаппе, 72, Баккер, 77) – Акпом (Манди, 72), Дэвид
Ланс, Боллар Делелис
Ланс – Осер 0:4
Голы: Онаиву 33, 44, Перрен 40, Хувер 73
Удаление в составе хозяев: Сотока 85
Нант, Божуар
Нант – Тулуза 0:0
Удаление в составе гостей: Эджума 38
Монпелье, Стад де ля Моссон
Монпелье – Реймс 0:0