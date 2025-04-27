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Футбол

Лига 1. Нервная победа Лилля и избиение Ланса

Лига 1. Нервная победа Лилля и избиение Ланса

    • Лига 1. 31-й тур

    Анже, Стад Раймон Копа

    Анже – Лилль 0:2

    Голы: Алессандро 45+1, Харальдссон 50

    Удаление в составе гостей: Диаките 67

    Лилль: Шевалье – Исмаили, Алекссандро, Диаките, Менье – Пардо (Сахрауи, 89), Гомеш (Бенталеб, 78), Андре, Харальдссон (Мбаппе, 72, Баккер, 77) – Акпом (Манди, 72), Дэвид

    Ланс, Боллар Делелис

    Ланс – Осер 0:4

    Голы: Онаиву 33, 44, Перрен 40, Хувер 73

    Удаление в составе хозяев: Сотока 85

    Нант, Божуар

    Нант – Тулуза 0:0

    Удаление в составе гостей: Эджума 38

    Монпелье, Стад де ля Моссон

    Монпелье – Реймс 0:0

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