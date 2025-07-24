Ферстаппен: Я уже сейчас очень сильно скучаю по семье

В интервью The Athletic, спортивному изданию, которое публикует New York Times, Макс Ферстаппен перечислил факторы, которые влияют на его настрой и от которых зависит его желание выступать в Формуле 1.

Макс Ферстаппен: «Иногда люди, вероятно, этим занимаются, чтобы заработать больше денег, но в конечном итоге, это не приоритет. Мы выступаем в чемпионате из-за жажды побед – вот что важно. Кто-то, не располагая машиной, позволяющей выигрывать гонки, просто старается выжать из техники максимум, поэтому я считаю так: пока я в состоянии это делать, пока я работаю с людьми, с кем мне нравится работать, я продолжу гоняться.

Я не знаю, когда это закончится. Когда мне исполнится 32 года? 36 лет? Не знаю. Предугадать невозможно».

28 лет Максу исполнится в конце сентября, т.е., судя по его словам, Формуле 1 он намерен отдать как минимум ещё лет пять-шесть, хотя при этом не скрывает, что при таком количестве этапов в календаре чемпионата ему не хватает времени на общение с близкими.

«Мне кажется, что я уже сейчас очень сильно скучаю по семье, – подчеркнул четырёхкратный чемпион мира. – Я провожу с ними отпуск, но иногда хочется куда-то отправиться на уик-энд или просто лениво поваляться на диване – таких моментов мне не хватает. Это просто невозможно при моём жизненном распорядке. Надеюсь, когда-нибудь я смогу это компенсировать…

Но пока выступления в гонках доставляют мне удовольствие. Не всё так уж весело, но важнее всего, что мне нравится пилотировать машину… Хотя, конечно, если у меня уже не будет реальной возможности бороться за победы и придётся скатиться в середину пелотона, это удовольствие очень быстро пропадёт…

Когда меня что-то расстраивает, и команда это слышит, на неё это тоже влияет. Они думают: «Ага, Макс сердится, лучше к нему не подходить». Тогда обстановка становится несколько более напряжённой. При этом ты должен стараться всех мотивировать, поддерживать, а это не всегда просто, если ещё недавно наша команда доминировала, а теперь мы несколько сдали позиции…

Сейчас все задаются вопросом: что нас ждёт в 2026 году? Я лишь надеюсь, что окажусь в правильной команде. Я не говорю: «Мне повезёт оказаться в правильной команде», хотя в каком-то смысле элемент везения в этом есть. Ведь если ты хороший гонщик, и твоя команда вдруг прибавляет, тогда ты понимаешь, что тебя есть шанс бороться за победы. Именно так работает Формула 1…

Я знаю, каких усилий мне стоило, чтобы стать тем, кем я стал. Я знаю, чего я достиг в нашем спорте, и предпочитаю сосредоточиться только на себе и на близких мне людях – на моей команде и моей семье. То, что я должен делать на трассе, я делаю, но, кроме того, я просто живу своей жизнью, и у меня есть свои увлечения. Но я не допускаю, чтобы это отвлекало меня от работы…»

Источник