Экс-форвард сборной Украины Крутоус продолжил контракт с Мелильей

Павел проведет второй сезон в Испании

Форвард сборной Украины по баскетболу Павел Крутоус продолжил контракт с испанской Мелильей.

Первенство 2025/26 будет вторым для Крутоуса в составе Мелильи. Летом 2024-го Павел присоединился к испанскому коллективу после выступлений в составе румынской Крайовы (10,5 очков, 2,8 подбора, 1,5 ассиста в 22 играх за 24,5 минуты).

Благодаря перфомансу украинца в прошлом сезоне (10,2 очка и 2,8 подбора, 26 минут в среднем на площадке), Мелилья сумела восстановить себе прописку во второй по силе дивизион Испании.

За свою профессиональную карьеру Крутоус выступал в Украине за БК Киев, Будивельник, Киев-Баскет и Днепр. Также в его активе — более 30 матчей в составе национальной команды.

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