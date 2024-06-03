Лише два гравці в історії НБА мають більше 30 очок в середньому за гру в плей-оф

До старту фінальної серії НБА-2024 між «Бостоном» і «Далласом» залишається ще п’ять днів. 7 червня розпочнеться вирішальне протистояння сезону.

А поки можемо зробити короткий статистичний підсумок перших трьох раундів плей-оф. Лука Дончич проводить найкращий постсезон у своїй кар’єрі. Разом з «Далласом» він дійшов до фіналу, вибивши на шляху «Міннесоту», «Оклахому» та «Кліпперс».

Сам словенець також оформив величезну купу рекордів. Проте одне з досягнень виглядає вельми значущим: наразі він другий гравець в історії плей-оф НБА з більше ніж 30 очками в середньому за гру. Більше лише у Майкла Джордана.

Фото: Michael Jordan

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