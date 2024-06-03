IndyCar: В Детройте выиграл Диксон, Эриксон – второй

Вчерашняя гонка IndyCar в Детройте была богата на разного рода происшествия, достаточно сказать, что 47 кругов из 100 её участники провели на трассе под жёлтыми флагами. Лучше других в этих обстоятельствах действовал 43-летний ветеран серии, новозеландский гонщик Chip Ganassi Racing Скотт Диксон, и благодаря второй в сезоне победе возглавил личный зачёт, опередив Алекса Палоу, который занял только 16-е место.

Но меньше секунды Диксону на финише проиграл наш старый знакомый Маркус Эриксон, с этого года выступающий за Andretti Global, и пока это его лучший результат в сезоне. На предыдущих этапах дела шведа складывались не слишком удачно, и даже несмотря на подиум в Дейтройте в личном зачёте он пока 14-й.

«У нас был отличный темп, ещё один круг – и, может быть, мне бы удалось выиграть. Отличный день, я очень доволен, – заявил Маркус после финиша. – Это очень важный результат, ведь после стольких неудач мне было тяжело психологически, тем более, я новый человек в этой команде и хочу доказать, что я классный гонщик, ведь именно поэтому меня и пригласили в Andretti.

Но надо было просто перестроиться, верить в то, что мы всё делаем правильно, не опускать руки и продолжать упорно трудиться. Я рад, что наши усилия окупились».

Мы рассказывали про хороший квалификационный результат Тео Пуршера, дебютанта IndyCar, выступающего за Arrow McLaren, который стартовал с 7-й позиции, но уже на первом круге стал одним из участников инцидента, виновником которого был Уилл Пауэр, хотя в итоге помешало ему не это.

Тео неплохо провёл гонку, в основном держался в первой десятке, но, сражаясь за 8-ю позицию, на 61-м круге столкнулся с аргентинцем Агустином Канапино, за что был оштрафован потерей трёх мест и в итоге финишировал 10-м.

А лучшим из гонщиков Arrow McLaren стал Алекс Росси, занявший 5-е место.

Кстати, инцидентов по ходу гонки в Детройте было так много, что американская автоспортивная пресса уже вовсю пишет о том, что либо надо как-то менять конфигурацию этой странной и опасной городской трассы, либо вообще проводить этот этап в другом месте.

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