Кривбасс вырвал победу над БК Ровно в матче Суперлиги FAVBET-2024/25

Герой матча Бублик решил исход встречи на последних секундах

В Черкассах состоялся очередной матч регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25. Кривбасс в драматичном стиле добился победы над БК Ровно — 86:84.

Криворожская команда более уверенно провела первую четверть, но во второй Ровно добилось внушительного перевеса и на большой перерыв ушло с разницей +10.

Уже команде Александра Вороны пришлось переламывать ход игры, и ей это удалось благодаря рывку в середине четвертой четверти. Весь заключительный отрезок Кривбасс пытался оторваться в счете, но оппонент ему это не позволял. За секунды до конца игры счет был равным, и все решил точный бросок MVP матча Михаила Бублика.

В составе коллектива Михаила Переверзия результативной и эффективной игрой отметились Алексей Соловьев и Род Браун, однако стартовой пятерке в этот день не хватило поддержки партнеров — скамейка принесла лишь одно очко.

БК Ровно потерпел второе обидное поражение за два дня, из-за чего откатилось на четвертое место в таблице, пропустив вперед Черкасских Мавп. Кривбасс закрепился на пятом месте.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Кривбасс — БК Ровно — 86:84 (25:20, 11:26, 28:16, 22:22)

Кривбасс: Бублик (30 + 8 подборов + 3 передачи), Водолазский (14), Товкач (10 + 5 подборов), Ловингс (10 + 3 передачи), Быков (8), Келли (7), Мельник (5 + 7 подборов), Триколенко (2)

БК Ровно: Соловьев (29 + 3 передачи), Браун (20 + 12 подборов), Гарбар (15 + 8 подборов), Рябой (10 + 8 подборов), Головчик (10 + 6 подборов + 3 передачи), Шептицкий (1)

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