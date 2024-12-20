Теннис в школах и стипендии для молодых спортсменов. Фонд Марты Костюк поможет с развитием тенниса в Украине

В фонде украинской теннисистки анонсировали программы для популяризации тенниса среди молодежи



Первая ракетка Украины Марта Костюк объявила перезапуск своего благотворительного фонда и новые направления его работы. Костюк основала свой Фонд еще в 2023 году, чтобы способствовать развитию тенниса в Украине и поддержать талантливых молодых игроков. Сейчас главная цель Фонда спортсменки – интегрировать теннис в повседневную жизнь юных украинцев, сделать его доступным для молодежи и поддержать спортсменов.

“Теннис – это больше, чем спорт, это возможность для молодежи развивать свое здоровье, характер, находить друзей и строить профессиональную спортивную карьеру, – говорит Костюк. – Но я знаю, что для многих этот спорт остается недосягаемым. В большинстве школ не хватает даже базового оборудования, а теннис часто считают элитарным видом спорта. Это нужно менять. Моя цель – сделать теннис доступным для всех и превратить его в национальный спорт”.

Фонд Марты Костюк уже сотрудничает с Министерством образования и науки и Министерством молодежи и спорта Украины, а также с Федерацией тенниса Украины. Фонд теннисистки также открыт для бизнес-партнеров, которые хотят присоединиться к реализации программ по развитию и поддержке теннисной молодежи в Украине.

Три основные программы, на которых сейчас будет сосредоточено внимание: популяризация тенниса (с помощью мультимедийного контента и региональных кампаний), развитие тенниса в школах (ознакомление с теннисом на уроках физической культуры, предоставление теннисного инвентаря и подготовка учителей для проведения занятий по теннису даже в спортивных залах или при отсутствии кортов) и поддержка талантливых молодых спортсменов (предоставление стипендий).

Подробнее об этих программах можно узнать на сайте Фонда Марты Костюк. Вскоре на страницах Фонда в социальных сетях объявят конкурсы, которые откроют возможность приобщиться к инициативам.

Чтобы лучше понять, как развивается теннис в Украине, Фонд Марты Костюк сейчас проводит опросы, к которым можете присоединиться и вы. В них могут принять участие родители, чьи дети играют в теннис, и молодежь 14-18 лет, которые играют в теннис сами. Ссылки доступны на страницах Фонда в соцсетях.

btu.org.ua