Каталин Мунтяну: На Евро-2024 будет важно не проиграть Украине

Похвалил нашу сборную

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Бывший полузащитник сборной Румынии Каталин Мунтяну поделился комментариями касаемо соперников сборной Румынии на Евро-2024.

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"На Евро-2024 будет важно не проиграть Украине. Это хорошая команда, с большим потенциалом – уровня плей-офф чемпионата Европы. В общем, я считаю, что нам досталась хорошая группа. Мы вполне можем надеяться на то, что сборная Румынии выйдет из нее", — приводит слова Мунтяну Sport.ro.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу 2024 начнется 14 июня. На групповой стадии турнира румынская сборная будет играть в группе с Украиной, Бельгией и Словакией.

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