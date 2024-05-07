В Red Bull переманили из Mercedes 220 инженеров

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер назвал число бывших сотрудников Mercedes High Performance Powertrains, которые перешли в Red Bull Powertrains – собственное подразделение Red Bull по производству двигателей.

Кристиан Хорнер: «Я слышал заявления Зака Брауна и Тото Вольффа о том, что в McLaren и Mercedes получают резюме от сотрудников Red Bull. Не хочу участвовать в дебатах по этому поводу – сотрудники всегда будут переходить из команды в команду.

Я не знаю, сколько людей мы наняли из McLaren в этом году, или сколько людей наняла RB, но из Mercedes к нам перешли 220 человек – из High Performance Powertrains в Red Bull Powertrains. Так что когда мы говорим о потере людей, я бы больше беспокоился о 220 специалистах, чем об одном или двух полученных ими резюме».

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