Продолжение допинг-скандала Мудрика, победный гол Месси и игроки Ливерпуля на выход. Главные новости за 19 июня

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Гол Лионеля Месси помогает "Интер Майами" сенсационно одолеть "Порту"

На Клубном Чемпионате Мира небольшая сенсация: американский "Интер Майами" в матче второго тура группового этапа обыграл португальский "Порту". Именно европейская команда считалась фаворитом встречи и даже вышла вперед благодаря пенальти от Саму Омородиона. Однако во втором тайме "героны" сравняли счет, а затем Месси прямым ударом со штрафного оформил победный гол. Это был юбилейный, 50-й гол Лионеля за "Майами", поэтому это было особое событие со всех сторон.

Допинг-проба Б Михаила Мудрика дала положительный результат

Допинг-проба "Б" полузащитника "Челси" Михаила Мудрика дала положительный результат. Об этом сообщило авторитетное издание The Athletic. Напомним, что на днях Футбольная ассоциация Англии выдвинула Мудрику официальное обвинение в нарушении антидопинговых правил. В организме футболиста был обнаружен запрещенный препарат милдронат (мельдоний).

"Челси" может расторгнуть контракт с Мудриком

После того, как стало известно о положительной допинг-пробе "Б" у Михаила Мудрика, эксперты и юристы в эксклюзивном интервью The Athletic рассказали о том, чего стоит ожидать дальше. "Челси" теперь имеет право расторгнуть контракт с украинцем в одностороннем порядке. А может и оставить украинца у себя с урезанием зарплаты. Детали об обеих опциях и к каким последствиям они могут привести — подробно в материале.

Звезда "Ливерпуля" согласился на переход в испанский гранд

Как сообщает издание Diario AS, Эндрю Робертсон, левый защитник "Ливерпуля", которого хочет подписать "Атлетико", уже дал согласие на потенциальный переход в мадридский клуб в следующем сезоне. Шотландец осознает, что "Атлетико" — это отличный вариант для продолжения карьеры на высшем уровне, и руководство клуба хорошо знает, что игрок серьезно рассматривает эту возможность.

Егор Ярмолюк отказался от трансфера в "Наполи"

Вингер "Брентфорда" Егор Ярмолюк отказался переходить в стан чемпиона Италии – "Наполи", заявил журналист Игорь Бурбас. Согласно данным источника, хавбек молодежной сборной Украины U-21 решил остаться еще на год в своей команде, чтобы иметь стабильную игровую практику.

Защитник "Ливерпуля" согласовал личные условия контракта с "Байером"

Защитник "Ливерпуля" Джарелл Кванса устно согласовал личные условия контракта с "Байером". Об этом пишет Фабрицио Романо. Клубы близки к достижению окончательной договоренности о полноценном трансфере. Ожидается, что сумма сделки за защитника составит 30 миллионов фунтов стерлингов плюс дополнительные бонусы.

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