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Футбол

Забарный: Бельгия — хорошая команда, но мы будем отталкиваться от своей игры

Фокус — на своём выступлении

Забарный: Бельгия - хорошая команда, но мы будем отталкиваться от своей игры

Фото — Олександр Приходько / UA-Футбол

    • Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями перед поединком третьего тура чемпионата Европы-2024 против Бельгии.

    "Бельгия — хорошая команда, которая имеет качественных футболистов впереди. Очень сильные их стороны — это дриблинг, они много обыгрывают (соперников — прим.), много бьют.

    Но я считаю, что мы будем отталкиваться от своей игры. Конечно, будем подстраиваться, но надо не забывать о своей игре и за счет чего нам создавать собственные моменты. Для меня этот матч… надо играть только на победу", — сказал Илья в эфире Youtube-канала УАФ.

    Напомним, что матч Украина — Бельгия состоится 26 июня, в 19:00 по Киеву.

    www.ua-football.com

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