Бавария – Челси: прогноз и где смотреть матч Лиги чемпионов

17 сентября в Мюнхене пройдет один из самых ожидаемых матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Бавария» примет «Челси». Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Трансляция матча

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Эксклюзивные права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине принадлежат сервису MEGOGO. Поэтому официально игру «Бавария» – «Челси» можно будет посмотреть именно там. На платформе доступны не только прямые трансляции, но и записи матчей, дополнительные материалы, аналитика и подборка лучших моментов.

Бавария

Мюнхенский клуб начал сезон в своем стиле – мощно и результативно. Победа в Суперкубке Германии над «Штутгартом» (2:1) задала тон, а в Бундеслиге команда взяла максимум очков, обыграв «РБ Лейпциг», «Аусбург» и «Гамбург» с суммарным счетом 14:2. С девятью очками «Бавария» возглавляет турнирную таблицу.

В Кубке Германии все вышло менее уверенно – лишь трудовая победа 3:2 над клубом из третьего дивизиона «Вееном». Летом состав усилили Луис Диас и арендованный у «Челси» Николас Джексон. Однако были и потери: Жоау Палинья перешел в «Тоттенхэм», а Кингсли Коман уехал в Саудовскую Аравию.

Челси

«Синие» тоже бодро стартовали. В Премьер-лиге команда добыла победы над «Вест Хэмом» и «Фулхэмом», а также сыграла вничью с «Кристал Пэлас» и «Брентфордом». В активе лондонцев 8 очков и 5-е место в таблице.

Лето прошло для клуба продуктивно: подписаны Делап, Жоау Педро, Гарначо, Хато и Эстеван, а также укреплены ключевые позиции. При этом клуб смог заработать на продаже игроков, которые не входили в планы тренерского штаба.

Личные встречи

Последний раз «Бавария» и «Челси» пересекались еще в 2020 году. Тогда в 1/8 финала Лиги чемпионов немцы были безжалостны: победы в обеих встречах и итоговый счет – 7:1.

Интересные факты

– В пяти официальных матчах сезона «Бавария» уже забила 19 мячей.

– «Челси» с 9 голами делит лидерство по результативности в АПЛ.

– Лондонцы не проигрывают уже 11 матчей подряд.

– Мюнхенцы открывают счет в каждой из последних восьми встреч.

Возможные составы

Бавария: Нойер – Станишич, Та, Упамекано, Лаймер – Горецка, Киммих – Диас, Олисе, Гнабри – Кейн

Челси: Санчес – Кукурелья, Чалоба, Адарабио, Джеймс – Фернандес, Кайседо – Нету, Палмер, Эстеван – Жоау Педро

Прогноз

Матч обещает быть результативным. «Бавария» регулярно устраивает голевое шоу, а «Челси» в нынешнем сезоне прибавил в атаке. Ставка на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1.51 выглядит самым логичным вариантом.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Кубка Украины Александрия – Динамо.