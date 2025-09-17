ПСЖ – Аталанта: прогноз и где смотреть матч Лиги Чемпионов

17 сентября в Париже на стадионе «Парк де Пренс» пройдет игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» примет «Аталанту». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция матча

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине эксклюзивно обладает MEGOGO. Зрители смогут смотреть прямую трансляцию ПСЖ – Аталанта, а также воспользоваться доступом к записям, аналитике и расширенным обзорам поединка.

ПСЖ

Парижане по-прежнему остаются главным грандом Франции и одним из самых узнаваемых клубов Европы. В Лиге 1 конкурентов у них немного: разница в ресурсах слишком велика. Однако команда все еще ищет свой идеальный баланс. Символично, что настоящего прорыва ПСЖ добился не с коллекцией возрастных звезд, а с упором на молодых и перспективных игроков, таких как Хвича Кварацхелия. Правда, о слабых местах напомнило болезненное поражение от «Челси» в финале клубного чемпионата мира.

Суперкубок УЕФА тоже начался непросто: уступая 0:2, парижане сумели отыграться, а в серии пенальти новый голкипер Шевалье подарил команде трофей. В чемпионате Франции ПСЖ усилился защитником Ильей Забарным и уже в первых турах показал результат – последняя победа над «Лансом» 2:0 добавила уверенности болельщикам.

Аталанта

Для бергамасков лето стало переломным. Джан Пьеро Гасперини, под руководством которого клуб провел лучший период в истории и вернулся в плей-офф Лиги чемпионов, покинул команду, возглавив «Рому». Вместо него пришел Иван Юрич, чья репутация была неоднозначной после неудач в «Роме» та «Саутгемптоне».

Старт нового сезона для «Аталанты» вышел скомканным: ничьи с «Пизой» и «Пармой» выглядели тревожным сигналом. Лишь после паузы на матчи сборных команда взяла разгон: разгром «Лечче» 4:1, где дубль оформил де Кетеларе, стал глотком свежего воздуха для болельщиков. Но пока трудно сказать, насколько стабилен этот прогресс.

Личные встречи

В последний раз клубы пересекались в 2020 году в «ковидном» формате плей-офф в Лиссабоне. Тогда ПСЖ сумел дожать итальянцев и выиграл со счетом 2:1.

Прогноз на матч ПСЖ – Атланта

На этот раз букмекеры сомневаются, что «Аталанта» способна зацепиться за очки в Париже. Слишком разный уровень глубины состава и опыта. Оптимальной выглядит ставка на победу ПСЖ с форой -1 за коэффициент 1,73.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Кубка Украины Александрия – Динамо.