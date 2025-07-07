«Неожиданно победил нокаутом». Чемпион ОИ сделал прогноз на Усик – Дюбуа 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Золотой медалист Олимпийских игр Жан Беленюк сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«После их первого боя я не знаю, чем Дюбуа может поразить. Возможно, он стал более уверенным после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. В первом бою Усик просто издевался над Дюбуа. Единственное, чем британец себе помогал – это тем, что бил ниже пояса.

Первый бой мне не очень понравился, потому что уровень Дюбуа тогда не дотягивал до уровня Усика. Сейчас возраст играет против Александра и в пользу Дюбуа, поэтому, возможно, бой будет более конкурентным, но все равно – Усик фаворит», – отметил Беленюк.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua