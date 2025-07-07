Хорнер объяснил главную причину проблем Ферстаппена

Кристиан Хорнер объяснил, что перед Гран При Великобритании в Red Bull Racing пошли на риск, выбирая настройки для машины Макса Ферстаппена, и это стало главной причиной проблем, возникавших по ходу гонки.

Поскольку на тренировках в пятницу были выявлены определённые сложности, Ферстаппен и его инженеры решили уменьшить угол атаки заднего крыла, настроив аэродинамический обвес RB21 на совсем небольшой уровень прижимной силы.

За счёт этого в субботу четырёхкратному чемпиону мира удалось в столь впечатляющей манере выиграть поул, прежде всего благодаря преимуществу в максимальной скорости перед McLaren.

Однако оборотная сторона такого подхода проявилась в воскресной гонке, когда в Сильверстоуне полил сильный дождь. Из-за дефицита прижима поведение машины Ферстаппена на мокрой трассе было очень нестабильным, в итоге на 21-м круге вскоре после рестарта его машину развернуло, из-за чего он со второй позиции откатился на 10-ю.

Когда ближе к финишу трасса начала подсыхать, он смог в какой-то мере отыграться и занять 5-е место, однако теперь Макс уступает Оскару Пиастри, лидирующему в личном зачёте, уже 69 очков.

«Мы изменили настройки, снизив прижимную силу практически до уровня Монцы, и смогли добиться определённого баланса, что позволило Максу невероятным образом выиграть поул, – признал после гонки руководитель Red Bull Racing, и его слова приводит RacingNews365. – В основе такого подхода был метеопрогноз, обещавший, что в воскресенье утром с 20-процентной вероятностью пройдёт дождь, а затем будет сухо.

Не думаю, что какие-либо прогнозы, которые мы видели, предвещали, что дождь будет настолько сильным, и что он начнётся так поздно. Совершенно очевидно, что у Оскара Пиастри было заметное преимущество в темпе, а поскольку шины перегревались по мере того, как трассы подсыхала, стало окончательно ясно, что McLaren намного превосходят всех остальных. Мы же просто старались дотянуть до того момента, когда начнётся дождь.

Трудная была гонка, хотя если бы она началась на два часа позже, её итог мог быть другим. Впрочем, одолеть McLaren всё равно было бы очень трудно, однако мы должны были бы подняться на подиум».

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