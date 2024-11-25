Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои рукавчики в бою с Полом

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Джейк Пол

В американском Арлингтоне (штат Техас) в ночь с 15 на 16 ноября состоялось интересное шоу бокса.

На ринг вышли 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон и 27-летний шоумен Джейк Пол.

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Бой проходил в формате 8 раундов по 2 минуты. На ринге Майк Тайсон и Джейк Пол устроили яркое шоу, не жалея друг друга.

По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73

Во время боя в трансляцию попал момент, как Майк кусает свои перчатки. Бывший британский боксер Карл Фроч объяснил, почему Тайсон так делал.

«Иногда, если перчатки неудобные, мне приходилось кусать большой палец, я пытался выкрутить руку в перчатке, потому что ты не можешь удержать перчатку, поэтому приходится держать ее зубами. Почему Тайсон делал это в бою с Полом? Честно говоря, только он знает. Но он жевал конец перчатки, не так ли? Думаю, он использовал ее как средство сдерживания», – сказал Фроч.

В 1997 году Майк откусил Холифилду кусок уха и бой закончился победой Эвандера после дисквалификации Тайсона.

sport.ua