Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный портал Sportico обнародовал рейтинг самых богатых спортсменов в мире в 2024 году.

Возглавил рейтинг звездный нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, доход которого в 2024 году составил 260 миллионов долларов. Вторую строчку занял звездный защитник НБА Стефен Карри – 153,8. Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри заработал за прошлый год 147 миллионов долларов и получил бронзовую позицию в рейтинге.

В десятку рейтинга также попал и Александр Усик, который в 2024 году дважды победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Доход Александра за 2024 год оценивается в 122 миллиона долларов – у него седьмая позиция.

Отметим, что в полном рейтинге из ста спортсменов из украинцев присутствует лишь Усик.

Ранее известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров в истории.

Топ-10 самых богатых спортсменов в 2024 году

Криштиану Роналду (футбол) – $260 млн. Стефен Карри (баскетбол) – $153,8 млн. Тайсон Фьюри (бокс) – $147 млн. Лионель Месси (футбол) – $135 млн. Леброн Джеймс (баскетбол) – $133,2 млн. Неймар (футбол) – $133 млн. Александр Усик (бокс) – $122 млн. Карим Бензема (футбол) – $116 млн. Килиан Мбаппе (футбол) – $110 млн. Джон Рам (гольф) – $105,8 млн.

sport.ua