Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?

Известный портал Sportico обнародовал рейтинг самых богатых спортсменов в мире в 2024 году.
Возглавил рейтинг звездный нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, доход которого в 2024 году составил 260 миллионов долларов. Вторую строчку занял звездный защитник НБА Стефен Карри – 153,8. Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри заработал за прошлый год 147 миллионов долларов и получил бронзовую позицию в рейтинге.
В десятку рейтинга также попал и Александр Усик, который в 2024 году дважды победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Доход Александра за 2024 год оценивается в 122 миллиона долларов – у него седьмая позиция.
Отметим, что в полном рейтинге из ста спортсменов из украинцев присутствует лишь Усик.
Ранее известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров в истории.
Топ-10 самых богатых спортсменов в 2024 году
- Криштиану Роналду (футбол) – $260 млн.
- Стефен Карри (баскетбол) – $153,8 млн.
- Тайсон Фьюри (бокс) – $147 млн.
- Лионель Месси (футбол) – $135 млн.
- Леброн Джеймс (баскетбол) – $133,2 млн.
- Неймар (футбол) – $133 млн.
- Александр Усик (бокс) – $122 млн.
- Карим Бензема (футбол) – $116 млн.
- Килиан Мбаппе (футбол) – $110 млн.
- Джон Рам (гольф) – $105,8 млн.